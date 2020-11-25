Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

25.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:31
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 57 kuruş, en düşük 217 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 57 kuruş, en düşük 217 lira 87 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,65 artarak 176 milyon 351 bin 416 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 57 kuruş, en düşük saat 04.00'te 217 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 73 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 77 kuruş, en düşük 217 lira 82 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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