Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 27 kuruş, en düşük 224 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 27 kuruş, en düşük 224 lira 98 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,43 azalarak 162 milyon 202 bin 877 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 328 lira 27 kuruş, en düşük saat 04.00'te 224 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 19 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 80 kuruş, en düşük 219 lira 22 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı