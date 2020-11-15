Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

15.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 530 lira, en düşük 218 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 530 lira, en düşük 218 lira 78 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,27 artarak 173 milyon 831 bin 944 lira oldu.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 530 lira, en düşük saat 03.00'de 218 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 321 lira 35 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 76 kuruş, en düşük 224 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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