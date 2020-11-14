Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:38
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 76 kuruş, en düşük 224 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 76 kuruş, en düşük 224 lira 98 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,55 azalarak 137 milyon 664 bin 347 lira oldu.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 76 kuruş, en düşük saat 09.00'da 224 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 280 lira 56 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 63 kuruş, en düşük 225 lira 62 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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