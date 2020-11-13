Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 63 kuruş, en düşük 225 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 63 kuruş, en düşük 225 lira 62 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,31 azalarak 153 milyon 905 bin 858 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 319 lira 63 kuruş, en düşük saat 07.00'de 225 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 38 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 19 kuruş, en düşük 231 lira 91 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş