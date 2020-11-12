Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

12.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:31
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 19 kuruş, en düşük 231 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 19 kuruş, en düşük 231 lira 91 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,68 artarak 171 milyon 615 bin 779 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 334 lira 19 kuruş, en düşük saat 04.00'te 231 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 262 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 39 kuruş, en düşük 235 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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