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Spot piyasada elektrik fiyatları

10.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira, en düşük 225 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira, en düşük 225 lira 62 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artarak 152 milyon 851 bin 593 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 321 lira, en düşük saat 04.00'te 225 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira 30 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 64 kuruş, en düşük 241 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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