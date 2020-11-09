Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

09.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:28
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 64 kuruş, en düşük 241 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 64 kuruş, en düşük 241 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,50 azalarak 151 milyon 327 bin 384 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 317 lira 64 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 12.00'de 241 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 2 kuruş, en düşük 240 lira 62 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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