Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

01.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:14
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 91 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 91 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,38 artarak 155 milyon 879 bin 905 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 325 lira 91 kuruş, en düşük 04.00'te 229 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 28 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 13 kuruş, en düşük 153 lira 74 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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