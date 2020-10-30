Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

30.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:36
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 72 kuruş en düşük 232 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 72 kuruş en düşük 232 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,65 azalarak 151 milyon 987 bin 529 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 72 kuruş, en düşük 04.00'te 232 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 301 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 563 lira, en düşük 301 lira 52 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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