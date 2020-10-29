Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

29.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:19
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 563 en düşük 301 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 563 en düşük 301 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,3 artarak 189 milyon 158 bin 998 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 563, en düşük 03.00'te 301 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 361 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 366 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 9 kuruş, en düşük 232 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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