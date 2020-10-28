Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

28.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 9 kuruş, en düşük 232 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 9 kuruş, en düşük 232 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 artarak 137 milyon 707 bin 717 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 325 lira 9 kuruş, en düşük 02.00'de 232 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 43 kuruş, en düşük 224 lira 76 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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