Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 84 kuruş, en düşük 224 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 84 kuruş, en düşük 224 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4 artarak 157 milyon 277 bin 775 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 84 kuruş, en düşük 04.00'te 224 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 90 kuruş, en düşük 225 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel