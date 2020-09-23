Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

23.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:52
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 401 lira 3 kuruş, en düşük 292 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 401 lira 3 kuruş, en düşük 292 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 artarak 178 milyon 998 bin 835 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 401 lira 3 kuruş, en düşük saat 03.00'te 292 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 327 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 291 lira 94 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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