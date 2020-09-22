Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 291 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
22.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 291 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,32 artarak 169 milyon 199 bin 829 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00 ve 17.00'de 349 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 291 lira 94 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 711 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 59 kuruş, en düşük 232 lira 27 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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