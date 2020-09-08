Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 39 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
08.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:20

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 39 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 azalarak 168 milyon 385 bin 952 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 311 lira 39 kuruş, en düşük saat 06.00'da 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 60 kuruş, en düşük 232 lira 26 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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