Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 800 lira 1 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
06.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:32

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 800 lira 1 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49 artarak 211 milyon 441 bin 902 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 800 lira 1 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 346 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 357 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 69 kuruş, en düşük 198 lira 77 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Metin Özülkü Birce Akalay Okan Bayülgen
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 15:33:25. #1.15#
title