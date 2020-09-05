Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 69 kuruş, en düşük 198 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 69 kuruş, en düşük 198 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,1 azalarak 142 milyon 314 bin 681 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira 69 kuruş, en düşük saat 07.00'de 198 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 281 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 60 kuruş, en düşük 222 lira 56 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA