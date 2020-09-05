Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 69 kuruş, en düşük 198 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
05.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:21

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 69 kuruş, en düşük 198 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,1 azalarak 142 milyon 314 bin 681 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira 69 kuruş, en düşük saat 07.00'de 198 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 281 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 60 kuruş, en düşük 222 lira 56 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Erol Evgin Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Erol Bulut Lionel Messi Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Silah Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 16:14:43. #1.14#
title