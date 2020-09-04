Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 60 kuruş, en düşük 222 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
04.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:26

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 60 kuruş, en düşük 222 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,9 azalarak 167 milyon 666 bin 146 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 314 lira 60 kuruş, en düşük saat 06.00'da 222 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 346 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 86 kuruş, en düşük 296 lira 70 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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