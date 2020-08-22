Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 40 kuruş, en düşük 223 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 40 kuruş, en düşük 223 lira 89 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,16 azalışla 146 milyon 425 bin 290 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 307 lira 40 kuruş, en düşük saat 07.00, 08.00 ve 09.00'da 223 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 295 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 87 kuruştan, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA