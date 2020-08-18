Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 289 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 289 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,80 artışla 180 milyon 539 bin 11 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 338 lira, en düşük saat 04.00, 05.00 ve 06.00'da 289 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 555 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 46 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA