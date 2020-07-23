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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:17

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 artışla 182 milyon 720 bin 828 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 15.00'te 349 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 244 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 96 kuruş, en düşük 221 lira 69 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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