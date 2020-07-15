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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 4 kuruş, en düşük 221 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
15.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:25

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 4 kuruş, en düşük 221 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,5 artışla 162 milyon 615 bin 119 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 327 lira 4 kuruş, en düşük saat 06.00'da 221 lira 88 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 306 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 76 kuruş, en düşük 197 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

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