Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 83 kuruş, en düşük 191 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 83 kuruş, en düşük 191 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,6 azalışla 135 milyon 943 bin 932 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 305 lira 83 kuruş, en düşük saat 06.00'da 191 lira 55 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 273 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 274 lira 493 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 42 kuruş, en düşük 199 lira 28 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA