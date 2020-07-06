Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 222 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 222 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 artışla 172 milyon 448 bin 759 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 349 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 222 lira 36 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 87 kuruş, en düşük 164 lira 64 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA