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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 47 kuruş, en düşük 174 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
04.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:38

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 47 kuruş, en düşük 174 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,88 azalışla 130 milyon 656 bin 25 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 306 lira 47 kuruş, en düşük saat 09.00'da 174 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 258 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 25 kuruş, en düşük 238 lira 6 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Manşet

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