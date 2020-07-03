Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 25 kuruş, en düşük 238 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 25 kuruş, en düşük 238 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,31 azalışla 159 milyon 101 bin 732 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 314 lira 25 kuruş, en düşük saat 06.00'da 238 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 306 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 64 kuruş, en düşük 293 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA