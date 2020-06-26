Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 84 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 84 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,18 azalışla 138 milyon 925 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 323 lira 84 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 79 kuruş, en düşük 205 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA