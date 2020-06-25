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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 79 kuruş, en düşük 205 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
25.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:16

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 79 kuruş, en düşük 205 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5 azalışla 149 milyon 666 bin 367 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 324 lira 79 kuruş, en düşük saat 05.00'te 205 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 51 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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