Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 51 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 51 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,27 artışla 157 milyon 544 bin 836 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 325 lira 51 kuruş, en düşük saat 06.00'da 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 8 kuruş, en düşük 227 lira 59 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA