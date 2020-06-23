Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 8 kuruş, en düşük 227 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 8 kuruş, en düşük 227 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,5 azalışla 148 milyon 241 bin 517 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 327 lira 8 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 227 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 306 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA