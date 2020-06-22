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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
22.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:28

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 artışla 153 milyon 647 bin 396 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00 'de 329 lira 91 kuruş, en düşük saat 06.00'da 228 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 41 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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