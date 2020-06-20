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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 20 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
20.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:54

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 20 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,7 azalışla 108 milyon 442 bin 196 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 325 lira 20 kuruş, en düşük saat 06.00'da 149 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 250 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 11 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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