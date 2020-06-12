Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 34 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 34 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 azalışla 129 milyon 696 bin 615 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 324 lira 34 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 82 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA