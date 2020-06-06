Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 24 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 24 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,94 azalışla 108 milyon 591 bin 156 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 329 lira 24 kuruş, en düşük saat 09.00'da 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 252 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 33 kuruş, en düşük 198 lira 46 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA