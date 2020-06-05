Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 33 kuruş, en düşük 198 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 33 kuruş, en düşük 198 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,29 azalışla 123 milyon 321 bin 647 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 323 lira 33 kuruş, en düşük saat 06.00'da 198 lira 46 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 270 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 571 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 44 kuruş, en düşük 208 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA