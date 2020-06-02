Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,08 azalışla 141 milyon 3 bin 628 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 228 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 49 kuruş, en düşük 204 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA