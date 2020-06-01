Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 49 kuruş, en düşük 204 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 49 kuruş, en düşük 204 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17 artışla 141 milyon 116 bin 938 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 328 lira 49 kuruş, en düşük saat 06.00'da 204 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 176 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 32 kuruş, en düşük 205 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA