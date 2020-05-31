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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 32 kuruş, en düşük 205 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
31.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:15

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 32 kuruş, en düşük 205 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 76,60 artışla 120 milyon 519 bin 895 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 322 lira 32 kuruş, en düşük saat 03.00'te 205 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 277 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 34 kuruş, en düşük 25 lira 2 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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