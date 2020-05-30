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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 34 kuruş, en düşük 25 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
30.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:13

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 34 kuruş, en düşük 25 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20 azalışla 68 milyon 244 bin 170 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 321 lira 34 kuruş, en düşük saat 09.00'da 25 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 184 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 183 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 64 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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