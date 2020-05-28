Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 41 kuruş, en düşük 199 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 41 kuruş, en düşük 199 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,36 artışla 103 milyon 486 bin 70 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 41 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 258 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 42 kuruş, en düşük 110 lira olarak işlem gördü.

Kaynak: AA