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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 31 kuruş, en düşük 69 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
26.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:17

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 31 kuruş, en düşük 69 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 311 artışla 100 milyon 403 bin 905 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 325 lira 31 kuruş, en düşük saat 06.00'da 69 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 249 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300 lira 3 kuruş, en düşük sıfırdan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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