Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 42 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 42 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 51,78 azalarak 51 milyon 626 bin 935 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 321 lira 42 kuruş, en düşük saat 09.00'da 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 127 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 128 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 28 kuruş, en düşük 92 lira 64 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA