Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 28 kuruş, en düşük 92 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 28 kuruş, en düşük 92 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,29 azalarak 107 milyon 83 bin 484 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 324 lira 28 kuruş, en düşük saat 06.00'da 92 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 237 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 237 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA