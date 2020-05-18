Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 7 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 7 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,61 azalarak 114 milyon 18 bin 796 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 331 lira 7 kuruş, en düşük saat 07.00'de 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 260 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 262 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 4 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA