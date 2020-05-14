Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 38 kuruş, en düşük 197 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 38 kuruş, en düşük 197 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,05 azalarak 118 milyon 50 bin 697 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 333 lira 38 kuruş, en düşük saat 07.00'de 197 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 270 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 77 kuruş, en düşük 220 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA