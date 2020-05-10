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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
10.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:16

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 12 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 12 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,93 azalarak 62 milyon 326 bin 883 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 314 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 12 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 162 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 161 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 23 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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