Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62,87 artarak 63 milyon 556 bin 290 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 23 kuruş oldu. Piyasa takas fiyat değeri en düşük saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 167 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 170 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 290 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA