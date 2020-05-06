Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 39 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 39 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,15 azalarak 78 milyon 32 bin 861 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 320 lira 39 kuruş, en düşük saat 06.00'da 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 193 lira 224 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 55 kuruş, en düşük 38 lira 47 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA