Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 3 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 3 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,08 azalarak 55 milyon 777 bin 980 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 314 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00'da 3 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 141 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 143 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 91 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA